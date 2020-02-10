Ю. Федоров встретился с Послом Ирака А. Аль-Хуссайни

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы стороны обсудили вопросы двустороннего экономического сотрудничества и межпарламентского взаимодействия.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в РФ Абдулрахманом Хамидом Мохаммедом Аль-Хуссайни.

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Л. Гумерова: У России и Ирака большой потенциал для наращивания двустороннего сотрудничества

6 февраля 2020 года, 17:32

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по текущему состоянию торгово-экономического двустороннего сотрудничества и межпарламентского взаимодействия.

Между Россией и Ираком в настоящее время ведется конструктивный диалог

По словам Юрия Федорова, между Россией и Ираком в настоящее время ведется конструктивный диалог, в том числе в области развития торгово-экономических отношений. Сенатор отметил большой потенциал двустороннего сотрудничества в сфере нефтегазового комплекса, военно-технического и межбанковского взаимодействия, а также в ряде отраслей сельского хозяйства.

Встреча Юрия Федорова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в РФ Абдулрахманом Хамидом Мохаммедом Аль-Хуссайни

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Юрий Федоров

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Алексей Дмитриенко

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Встреча Юрия Федорова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в РФ Абдулрахманом Хамидом Мохаммедом Аль-Хуссайни

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Александр Пронюшкин

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Встреча Юрия Федорова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в РФ Абдулрахманом Хамидом Мохаммедом Аль-Хуссайни

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Константин Долгов и Юрий Федоров

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Встреча Юрия Федорова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в РФ Абдулрахманом Хамидом Мохаммедом Аль-Хуссайни

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Встреча Юрия Федорова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Ирак в РФ Абдулрахманом Хамидом Мохаммедом Аль-Хуссайни

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Абдулрахман Хамид Мохаммед Аль-Хуссайни также вы сказался о необходимости развития российско-иракских экономических отношений, подчеркнув их важность и перспективность.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области члены Комитета СФ по экономической политике Алексей Дмитриенко ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области и Александр Пронюшкин. ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области

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