Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#История10.02.2020 09:00

20 лет успешной работы «Фрегата»

Процесс создания нового поколения разгонных блоков начался еще в начале 90-х годов в НПО Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Новый разгонный блок «Фрегат» должен был увеличить массы полезных нагрузок, выводимых ракетами-носителями на различные орбиты, повысить точности выведения, расширить перечень орбит, доступных для средств выведения, обеспечить высокую надежность с самого начала его эксплуатации.

В создании разгонного блока «Фрегат» совместно с НПО Лавочкина приняли участие: ФГУП «Научно-производственный центр Автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина» (система управления), конструкторское бюро «Химического машиностроения имени А.М. Исаева» (маршевый двигатель, двигатели ориентации и стабилизации), Российский научно-исследовательский институт Космического приборостроения и акционерное общество «Ижевский радиозавод» (радиотелеметрические системы и система траекторных измерений); инженерная фирма «ОРИОН-ХИТ» (химические батареи), государственное научно-исследовательское предприятие «ОКБ «Вымпел» (технический комплекс на космодроме), конструкторское бюро «Общего машиностроения имени академика В.П. Бармина» (стартовый комплекс).

Первый полет разгонного блока состоялся 9 февраля 2000 года с космодрома Байконур в составе ракеты-носителя «Союз-У». Полезная нагрузка состояла из имитатора полезной нагрузки и устройства «Демонстратор», предназначенного для проведения эксперимента по спуску на землю надувной конструкции.

Этим пуском была начата серия летно-конструкторских испытаний с целью подтвердить правильность конструктивных решений, принятых при проектировании разгонного блока. После проведения первых запусков, с целью улучшения тактико-технических характеристик разгонного блока «Фрегат», была проведена его поэтапная модернизация.

Базовый разгонный блок «Фрегат» положил начало целому семейству высокоэффективных разгонных блоков, которые созданы и создаются на его основе. Применение на разгонном блоке «Фрегат» дополнительных топливных ёмкостей и сбрасываемого блока баков («Фрегат-МТ» и «Фрегат-СБ») позволили существенно увеличить массу заправляемого топлива и, тем самым, повысить эффективность разгонного блока.

Первые запуски «Фрегатов-СБ» в составе ракеты-носителя «Зенит» состоялись в 2011 году. На геостационарную и высокоэллиптическую орбиты были успешно выведены космические аппараты «Электро-Л» и «Спектр-Р». В настоящее время разрабатывается еще одна модификация разгонного блока «Фрегат-СБУ» для использования в составе ракет-носителей «Союз-5». Это позволит еще более прочно укрепить лидирующие позиции Российской Федерации на рынке космических запусков.

В результате своей работы «Фрегат» по своим тактико-техническим характеристикам не уступает мировым аналогам и обладает следующими особенностями:

автономный, т.е. обеспечивает весь процесс выведения полезной нагрузки без вмешательства с Земли;

логика работы предусматривает выход из возможных нештатных ситуаций;

он обеспечивает практически абсолютную точность выведения космических аппаратов на целевые орбиты;

впервые в России в контуре управления применена аппаратура спутниковой навигации, работающая от навигационных систем Глонасс и GPS, за счёт чего значительно повышена точность выведения космических аппаратов на целевые орбиты;

возможность многократного включения МДУ и обеспечения выведения нескольких полезных нагрузок на различные орбиты в рамках одного запуска;

«Фрегат» заправляется компонентами топлива до установки на СК, что делает его универсальным по отношению к любым ракетам-носителям;

длительное время (до 2-х суток) активного существования;

возможность обеспечения запусков с четырех космодромов: Байконур, Плесецк, Восточный и Гвианского космического центра (Французская Гвиана).

Начиная с 2000 года, осуществлено 82 запуска разгонного блока «Фрегат», на различные орбиты выведено более 300 космических аппаратов как российского, так и зарубежного производства.

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