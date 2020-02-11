Антон Семейкин: «Компании ТЭК готовы использовать БПЛА в своей деятельности, но для этого необходимы изменения в правовом регулировании»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 11 февраля. – Директор Департамента экономической безопасности в ТЭК Министерства энергетики Российской Федерации Антон Семейкин в ходе XXV Международного форума «Технологии безопасности» рассказал о возможностях эффективного применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компаниями ТЭК в своей работе.

«Ряд объектов ТЭК характеризуется своей линейностью, протяженностью, а отдельные и пролеганием под водой, в связи с чем большинство компании ТЭК заинтересовано в применении БПЛА для мониторинга состояния своих объектов», – рассказал Антон Семейкин.

Компании ТЭК либо арендуют БПЛА у сторонних компаний, либо используют опытные образцы, изготовленные на основе собственных разработок. Это связано с ограничениями в законодательстве, регулирующем правила организации полетов в воздушном пространстве РФ. В настоящее время применение БПЛА требует постоянного и заблаговременного прохождения процедуры согласования полетов с соответствующими уполномоченными органами. Регулярный полет БПЛА с фиксированной периодичностью фактически неосуществим, хотя именно такие полеты вдоль линейных объектов ТЭК дают наибольший эффект от их использования.

Антон Семейкин также уделил особое внимание вызовам и угрозам для объектов ТЭК, которые возникают при использовании БПЛА. Беспилотные летательные аппараты относительно доступны, а их технические характеристики позволяют осуществлять предварительную разведку уязвимых узлов энергосистем, а затем наносить удары по ключевым элементам.

В настоящее время для выявления и пресечения угроз от применения БПЛА руководством нашей страны уже приняты определенные меры. В начале декабря 2019 года ряд структур получил полномочия по пресечению нахождения БПЛА над какими-либо объектами, а также по применению специальных средств противодействия БПЛА.

Антон Семейкин отметил, что объекты ТЭК могут охраняться не только подразделениями таких структур, но и ведомственной охраной компаний ТЭК и частными охранными организациями, у которых нет полномочий по пресечению и противодействию полетам БПЛА.

«Министерством совместно с компаниями ТЭК в рамках работы по комплексному пересмотру законодательства в области обеспечения безопасности и антитеррористической защиты объектов ТЭК будет рассмотрен вопрос о наделении ведомственной охраны и частных охранных организаций, осуществляющих защиту объектов ТЭК, правом по пресечению и противодействию БПЛА», – сообщил директор Департамента.

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