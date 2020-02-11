Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудили проблемы развития сектора арендного и наемного жилья в России в рамках государственной жилищной политики.

В Совете Федерации состоялось расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера на тему «Развитие сектора арендного (наемного) жилья в Российской Федерации в рамках государственной жилищной политики».

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Мероприятие провел первый заместитель председателя Комитета СФ Аркадий Чернецкий. ЧернецкийАркадий Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Свердловской области

По его словам, несмотря на принятие в 2014 году законодательных новаций проблема строительства наемных домов социального использования в субъектах РФ пока еще не решена. Эту тему профильный Комитет и Совет Федерации в целом поднимал неоднократно, подчеркнул сенатор.

Аркадий Чернецкий обратил внимание, что, в первую очередь, в строительстве наемного социального жилья нуждаются граждане, не имеющие достаточно средств на участие в программах ипотечного кредитования. Сенатор считает, что для решения этого вопроса необходимо переходить к конкретным мерам, направленным на стимулирование застройщиков к возведению такого вида жилья.

Аркадий Чернецкий

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Ольга Старостина

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Николай Рыжков

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Владимир Городецкий и Андрей Шевченко

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Сергей Лукин

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Виктор Павленко и Дмитрий Кузьмин

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Вадим Харлов и Елена Авдеева

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Галина Солодун и Александр Ермаков

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Аркадий Чернецкий

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В обсуждении вопроса приняли участие директор Департамента жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ольга Корниенко, управляющий директор акционерного общества «Дом. РФ» Кирилл Захарин, первый заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Владимир Талалыкин.

По итогам обсуждения сенаторы рекомендовали Минстрою РФ рассмотреть вопрос о целесообразности включения в федеральный проект «Жилье» мероприятие «Строительство жилищного фонда социального использования», направленного на оказание государственной финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям в целях строительства наемных домов социального использования как дополнительного механизма обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов.

В мероприятии приняли участие челны Совета Федерации, эксперты, представители государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

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