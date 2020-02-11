Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя Совета Федерации провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации, руководитель группы по сотрудничеству СФ с Великим государственным Хуралом Монголии Ильяс Умаханов УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан провел встречу с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ Дуламсурэнгийном Дава.

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Ильяс Умаханов поздравил Дуламсурэнгийна Даву с новым назначением и отметил высокий уровень взаимоотношений двух стран.

«Лидеры наших государств часто встречаются, находятся в постоянном контакте, и это дает свои результаты. Растет товарооборот, интенсифицируются двусторонние связи. Совет Федерации будет уделять этим позитивным изменениям всяческое внимание», — сказал Ильяс Умаханов.

«Этот год для России и для всего мира очень значимый, это год 75-летия Великой Победы. Народы Советского Союза и Монголии внесли весомый вклад в достижение этой Победы», — сказал сенатор.

Народы Советского Союза и Монголии внесли весомый вклад в достижение Великой Победы

«Мы готовы максимально содействовать выполнению решений, которые принимаются на уровне органов исполнительной власти. Я не говорю про договорно-правовую базу, это наша прямая компетенция – не только ратифицировать, но и осуществлять мониторинг исполнения соответствующих соглашений, которые принимаются на уровне глав государств и правительств».

Ильяс Умаханов отметил важность взаимодействия России и Монголии на международных парламентских площадках, в том числе в Межпарламентском союзе, Азиатско-Тихоокеанском Парламентском форуме и других.

Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ Дуламсурэнгийном Даваа

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ Дуламсурэнгийном Даваа

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ Дуламсурэнгийном Даваа

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ Дуламсурэнгийном Даваа

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ Дуламсурэнгийном Даваа

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ Дуламсурэнгийном Даваа

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ Дуламсурэнгийном Даваа

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ Дуламсурэнгийном Даваа

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ Дуламсурэнгийном Даваа

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Встреча Ильяса Умаханова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в РФ Дуламсурэнгийном Даваа

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Говоря о сотрудничестве в сфере образования, заместитель Председателя СФ отметил постоянный рост количества студентов из Монголии, обучающихся в России. Важным моментом является вступившее в силу изменение законодательства, согласно которому упрощается порядок трудоустройства зарубежных студентов во время учебы.

Дуламсурэнгийн Дава поблагодарил вице-спикера СФ за вклад в развитие двусторонних парламентских отношений.

Он отметил важность предстоящего 75-летия Великой Победы и подчеркнул, что в Монголии уважительно относятся к сохранению памятников советским солдатам, продолжается традиция возложения венков к ним по памятным датам.

В беседе участвовал заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, член группы по сотрудничеству СФ с Великим государственным Хуралом Монголии Баир Жамсуев. ЖамсуевБаир Баясхалановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Забайкальского края

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