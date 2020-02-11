Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное11.02.2020 13:46

ВЦРД и ВГУ взяли общий курс на инновации

В Воронежском центре ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») 7 февраля 2020 года состоялась встреча исполнительного директора предприятия Сергея Ковалева и ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого.

Они подписали договор о стратегическом сотрудничестве и утвердили план совместных мероприятий на 2020 год в рамках реализации в Воронежской области партийного проекта «Локомотивы роста». Реализация проекта будет осуществляться за счет тесного взаимодействия с профильным управлением правительства Воронежской области, Торгово-промышленной палатой, образовательными учреждениями.

Сергей Ковалев: «На сегодняшний день сформирован тематический план реализации партийного проекта „Локомотивы роста“ на территории Воронежской области. Масштабные мероприятия будут проходить каждый месяц. Уже сейчас готовится презентация проекта на ежегодном региональном промышленном форуме. Среди направлений деятельности — повышение информированности бизнес-сообщества, активная помощь перспективным компаниям в реализации начатых проектов».

Сергей Ковалев и Дмитрий Ендовицкий обсудили перспективы совместной подготовки и переподготовки кадров, организации научных исследований и создания совместных лабораторий.

Дмитрий Ендовицкий: «ВГУ запустил лаборатории искусственного интеллекта, машинного обучения, анализа больших баз данных. Огромный объем статистической информации по десяткам тысяч параметров, выбор оптимальных вариантов решения, компетенции наших экономистов, химиков, юристов, специалистов в области нанотехнологий, композитных материалов — вот лишь часть точек соприкосновения, которые мы можем предложить партнерам».

MIL OSI