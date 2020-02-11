В Нью-Йорке открылся пятнадцатый День инвестора «Газпрома»

Source: Gazprom in Russian

Релиз

11 февраля 2020, 18:50

В 2019 году обеспечены стабильные производственные и финансовые результаты.

Продолжится укрепление позиций на целевых рынках сбыта.

Фокус внимания — на повышении экономической эффективности деятельности.

Сегодня в Нью-Йорке начал работу пятнадцатый ежегодный День инвестора «Газпрома».

В мероприятии принимают участие заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Фамил Садыгов, заместитель Председателя Правления, генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова, начальник Управления Кирил Полоус, представители профильных подразделений и дочерних обществ компании.

Они встречаются с инвесторами и аналитиками международных инвестиционных фондов и кредитных организаций из США, Великобритании, России, стран континентальной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона.

В ходе докладов представители «Газпрома» рассказали об основных итогах работы компании в 2019 году по ключевым направлениям деятельности, дали оценку тенденциям на целевых рынках сбыта, озвучили планы дальнейшего развития.

Выступление Кирила Полоуса было посвящено стратегии «Газпрома». Он представил цели развития компании на ближайшее десятилетие. Было отмечено, что стабильный рост добычи газа в долгосрочной перспективе компания в основном обеспечит за счет разработки месторождений в новых центрах газодобычи — на полуострове Ямал и Востоке России. С реализацией новых добычных проектов будет синхронизирован ввод транспортных мощностей. Запуск крупных газоперерабатывающих производств в Амурской и Ленинградской областях позволит диверсифицировать источники выручки и обеспечить монетизацию запасов многокомпонентного газа.

Приоритеты работы «Газпрома» на внутреннем рынке — обеспечение надежного газоснабжения потребителей и развитие газификации. На основном экспортном рынке — в Европе — компания намерена укрепить лидирующие позиции за счет использования гибких рыночных механизмов и увеличения поставок по высокотехнологичным газопроводам, эксплуатация которых характеризуется минимальным углеродным следом. Дополнительное снижение углеродного следа поставок будет в перспективе обеспечено за счет использования метано-водородного топлива. Наращивание объемов экспорта российского трубопроводного газа в Китай позволит «Газпрому» диверсифицировать направления сбыта продукции, а ввод новых мощностей по сжижению природного газа — расширить доступ к удаленным газовым рынкам.

Елена Бурмистрова рассказала о перспективах и преимуществах работы компании на динамично меняющемся газовом рынке. «Газпром» внимательно следит за развитием ситуации и принимает необходимые меры для нивелирования влияния ряда сложившихся негативных для поставщиков факторов. Ввод в эксплуатацию масштабных трубопроводных проектов «Сила Сибири» и «Турецкий поток» служит дальнейшему укреплению позиций «Газпрома» как крупнейшего мирового поставщика природного газа — самого экологичного из ископаемых источников энергии.

В Европе «Газпром» остается ведущим экспортером. Несмотря на погодный фактор и рост поставок СПГ в европейские страны, по итогам 2019 года объем трубопроводного экспорта «Газпрома» в страны дальнего зарубежья (включая Китай) остался близким к рекордному уровню и составил 199,3 млрд куб. м. Доля поставок «Газпрома» в потреблении стран Европы и Турции, по предварительным данным, — 35,6%. Елена Бурмистрова рассказала об инструментах, с помощью которых компания отвечает на новые вызовы и тенденции глобального газового рынка. Среди них — развитие работы Электронной торговой платформы. С сентября 2018 года по настоящее время через ЭТП было реализовано более 16,5 млрд куб. м газа.

Отдельное внимание Елена Бурмистрова уделила вопросам ценообразования и экспортной контрактной модели. Контрактная модель «Газпрома» предполагает выгодные цены, надежные и гибкие условия поставок, что делает российский трубопроводный газ наиболее конкурентоспособным на рынке. Механизм ценообразования в экспортных контрактах компании эффективно адаптируется к изменениям на европейском рынке. Низкие производственные расходы, эффективные маршруты доставки газа и обширная ресурсная база «Газпрома» гарантируют рентабельность даже в периоды низких цен.

Фамил Садыгов проинформировал о ключевых результатах реализации финансовой стратегии «Газпрома». Он подчеркнул, что несмотря на сложные рыночные условия, в прошлом году «Газпром» обеспечил устойчивые финансовые результаты. По предварительным оценкам, в 2019 году чистая прибыль Группы превысила 21 млрд долл., выручка — более 120 млрд долл., свободный денежный поток сохранен на положительном уровне. Такие результаты достигнуты, в том числе, благодаря последовательной оптимизации операционных и инвестиционных затрат и тщательному контролю над издержками.

Фамил Садыгов также напомнил, что в 2019 году российские и иностранные инвесторы фундаментально пересмотрели стоимость акций «Газпрома». За год объем торгов ценными бумагами компании на Лондонской фондовой бирже вырос в 2,5 раза, на Московской бирже — более чем в 3 раза. По итогам года цена акций «Газпрома» увеличилась на 87% в долларовом выражении, компания стала лидером российского фондового рынка по уровню капитализации. При этом «Газпром» видит серьезный потенциал для дальнейшего роста стоимости своих ценных бумаг.

Одним из главных событий 2019 года стало принятие новой Дивидендной политики ПАО «Газпром». В соответствии с документом, размер дивидендов определяется, исходя из чистой прибыли Группы по международным стандартам финансовой отчетности, скорректированной на пять неденежных статей. Целевой уровень выплат — не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, финансирование дивидендов планируется обеспечивать, прежде всего, за счет свободного денежного потока. Поэтому «Газпром» сосредоточит еще больше усилий на том, чтобы обеспечивать устойчивую генерацию положительного свободного денежного потока в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В частности, компания намерена и дальше повышать эффективность капитальных затрат, в том числе за счет гибкости инвестиционной программы и более активного применения методов проектного финансирования. Будет продолжена работа по сокращению операционных затрат, цель компании — их снижение на 2% в год. Кроме того, значительный вклад в обеспечение сильных финансовых показателей обеспечат новые и перспективные проекты «Газпрома» — «Сила Сибири», «Турецкий поток», «Северный поток — 2», Амурский газоперерабатывающий завод, интегрированный комплекс по переработке и сжижению газа в Усть-Луге. По оценкам компании, при полной загрузке они суммарно будут обеспечивать дополнительные 9 млрд долл. в год к показателю EBITDA.

Компания намерена развивать взаимоотношения с представителями инвестиционного сообщества. В ее планах — увеличение количества встреч заместителей Председателя Правления ПАО «Газпром» с аналитиками и инвесторами, объема и качества раскрываемой информации, в том числе по вопросам устойчивого развития, внедрение новых форматов взаимодействия с инвестиционным сообществом.

Представители «Газпрома» отметили, что рост основных производственных показателей — добычи и поставок газа российским и зарубежным потребителям — будет способствовать укреплению позиций компании в мировой энергетике. Одновременно с этим оптимизация капитальных затрат, реализация гибкой и сбалансированной инвестиционной стратегии приведут к дальнейшему повышению экономической эффективности деятельности и инвестиционной привлекательности «Газпрома» в долгосрочной перспективе.

В настоящее время представили «Газпрома» отвечают на вопросы инвесторов и аналитиков.

Вторая встреча в рамках Дня инвестора состоится в Лондоне 13 февраля.

Управление информации ПАО «Газпром»

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