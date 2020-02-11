В Омской области по постановлению транспортной прокуратуры юридическое лицо оштрафовано на 1 млн рублей за совершение коррупционного правонарушения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Омская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Установлено, что директор ООО «Сибирская база авиационной охраны лесов», действуя в интересах юридического лица, оказал имущественную услугу начальнику Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта в целях обеспечения беспрепятственной деятельности указанной коммерческой организации при выполнении авиационных работ и оказании услуг.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении юридического лица дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное оказание услуг имущественного характера в интересах юридического лица).

Мировой судья Первомайского района г. Омска признал ООО «Сибирская база авиационной охраны лесов» виновным в совершении указного административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

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