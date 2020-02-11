В Республике Марий Эл по постановлению прокурора сельхозпредприятие и его директор привлечены к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Куженерского района Республики Марий Эл провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции, в ходе которой выявила нарушения при трудоустройстве бывшего государственного служащего.

Установлено, что ПК СХА (колхоз) «Искра» в июне 2018 года заключил трудовой договор бывшим сотрудником Межрайонной ИФНС России №3 по Республике Марий Эл.

В нарушение требований законодательства уведомление о заключении трудового договора на предыдущее место службы в установленный законом 10-дневный срок не направлено.

Прокуратура возбудила в отношении сельхозпредприятия и его директора дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).

Суд признал юридическое лицо и его руководителя виновными в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно.

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