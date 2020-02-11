Source: Russia – Council of the Federation

В повестке дня – выступление генерального директора ОАО «РЖД» О. Белозерова и ратификация международного соглашения о строительстве и оснащении школ, осуществляющих обучение на русском языке в Таджикистане.

В Совете Федерации состоится 474-е заседание.

Сенаторам предстоит рассмотреть законы о ратификации Соглашения с Правительством Республики Таджикистан о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение на русском языке.

Члены СФ обсудят также вопросы лицензирования деятельности в области авиации, снижения рисков, связанных с возможностью неисполнения банком своих обязательств, о льготах для трейдеров по уплате вывозной таможенной пошлины на нефть с месторождений, о предоставлении статуса ветеранов военной службы отдельным категориям граждан.

В рамках Дня открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в Совете Федерации состоится выступление генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова по вопросам повышения транспортной доступности и развития железнодорожной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации.

В ходе заседания с отчетами о работе в 2019 году выступят председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

Будут заслушаны отчеты ряда временных комиссий палаты, а также информация о работе полномочных представителей Совета Федерации в Генеральной прокуратуре РФ и Конституционном Суде РФ, в Следственном комитете РФ, Министерстве юстиции РФ, а также полномочного представителя по взаимодействию с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка.

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