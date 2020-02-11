В Татарстане благодаря прокуратуре работникам предприятия выплачена задолженность по заработной плате в сумме более 1 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Советского района г. Казани Республики Татарстан провела проверку соблюдения требований трудового законодательства.

Установлено, что 32 работника ООО «Спецподводтрубопроводстрой» не получили причитающуюся за декабрь 2019 года зарплату в сумме более 1 млн рублей.

Прокуратура возбудила в отношении директора предприятия дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение), а также внесла в работодателя представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры трудовые права работников предприятия восстановлены, задолженность по заработной плате полностью погашена.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI