В Тверской области по постановлениям прокурора акционерное общество и его руководитель привлечены к административной ответственности

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Лихославльского района Тверской области провела проверку соблюдения требований антикоррупционного законодательства в АО «Лихославльский радиаторный завод».

Установлено, что бывший заместитель заведующего отделом архитектуры, строительства и дорожной деятельности администрации Лихославльского района после увольнения принят на работу в коммерческую организацию.

Несмотря на требования федерального законодательства об обязанности работодателя при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение 10 дней сообщить о заключении трудового договора работодателю по последнему месту его службы, соответствующее уведомление бывшему работодателю не направлялось.

По выявленному нарушению в отношении руководителя и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего с нарушением антикоррупционного законодательства), которые рассмотрены судом с назначением виновным наказания в виде штрафа в общей сумме 70 тыс. рублей.

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