В Удмуртии направлено в суд уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере и сбыте незаконно заготовленной древесины

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Сюмсинского района Удмуртской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.260, ч.3 ст.191.1 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины).

По версии следствия, в августе – сентябре 2019 года местный житель, не имея соответствующих разрешительных документов, незаконно спилил 103 сырорастущих березы в лесном массиве Пумсинского участкового лесничества, которую впоследствии перевез на территорию пилорамы и сбыл ее владельцу, не осведомленному о незаконности приобретаемой древесины. Лесному фонду причинен ущерб на сумму более 1,1 млн рублей.

В ходе предварительного расследования наложен арест на имущество обвиняемого.

Уголовное дело направлено в Сюмсинский районный суд Удмуртской Республики для рассмотрения по существу.

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