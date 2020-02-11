Source: Russia – Council of the Federation

В Государственную Думу внесен законопроект, предоставляющий многодетным семьям дополнительные возможности на заключение социального контракта.

В Государственную Думу внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной социальной помощи». Среди его авторов – заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы и заместитель председателя Комитета СФ Елена Бибикова. БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области

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Вице-спикер СФ сообщила, что предусмотренные законопроектом изменения позволят семьям, имеющим трех и более детей, в том числе и тем, чей доход незначительно превышает величину прожиточного минимума заключать социальный контракт и собственными усилиями при поддержке государства преодолеть трудную жизненную ситуацию.

Как напомнила Галина Карелова, социальный контракт – это договор между гражданином и органом соцзащиты, содержащий взаимные обязательства. В его рамках государство будет предоставлять семьям регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействовать в трудоустройстве или открытии своего дела и так далее.

Вице-спикер СФ отметила, что многодетные семьи нуждаются в особой поддержке государства. «Помощь не должна ограничиваться выплатой пособий и компенсаций. Президент России неоднократно подчеркивал, что необходимо проводить активную последовательную работу по стимулированию рождаемости, оказывать поддержку семьям, в первую очередь многодетным, на федеральном и региональном уровнях. Социальный контракт должен стать одной из основных форм такой поддержки».

Многодетные семьи нуждаются в особой поддержке государства

Вместе с тем, по словам Галины Кареловой, только в нескольких субъектах Российской Федерации социальный контракт реализуется в полной мере. «Необходимо совершенствовать практику применения социального контракта, повысить его эффективность и распространить на всей территории страны».

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