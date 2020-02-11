Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром добыча Иркутск» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Компания является оператором по разработке Ковыктинского газоконденсатного месторождения — ресурсной базы для реализации проекта «Сила Сибири» наряду с Чаяндинским НГКМ в Республике Саха (Якутия).

Ковыктинское ГКМ — основа для создания Иркутского центра газодобычи в рамках реализации Восточной газовой программы.

Производственные подразделения общества расположены в Жигаловском и Казачинско-Ленском районах Иркутской области.

В компании действуют система экологического менеджмента, менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ISO 14001:2004, ISO 45001 и ISO 9001.

Коллектив насчитывает более 500 человек. Головной офис находится в Иркутске.

НП «Газпром на Байкале» создано 24 августа 2009 года. В него входят предприятия Группы «Газпром» и их стратегические партнеры, ведущие свою деятельность на территории Иркутской области.

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным зимним спортивным мероприятием в России.

ООО «Газпром добыча Иркутск» является партнером «Лыжни России» с 2007 года.

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