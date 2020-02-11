Л. Гумерова: Сенаторы разработали законопроект, дающий право регионам финансировать организацию обучения школьников на базе вузов

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий провела заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

В Совете Федерации состоялось заседание Комитета по науке, образованию и культуре. В мероприятии принял участие заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан

Председатель Комитета СФ Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан представила подготовленный сенаторами – членами Комитета СФ проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Документом предлагается предоставить регионам право при наличии ресурсов финансировать организацию основного общего и среднего общего образования на базе вузов

По ее словам, документом предлагается предоставить регионам право при наличии ресурсов финансировать организацию основного общего и среднего общего образования на базе вузов.

Смотрите также

«Предлагаемое законопроектом создание правовых механизмов для получения общего образования в федеральных вузах позволит увеличить доступность основного общего, среднего общего образования. Обеспечит оптимальные условия для получения качественного образования, расширит спектр направления профильного обучения учащихся. При этом будут использованы как учебно-методический потенциал, так и инфраструктура вузов», — сказала сенатор.

Лилия Гумерова обратила внимание, что обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общего образования, включая реализацию основных общеобразовательных программ, является существующим расходным обязательством субъектов РФ. «Поскольку реализация законопроекта не влечет увеличения контингента обучающихся по основным общеобразовательным программам, бюджетные ассигнования уже предусмотрены в соответствующих бюджетах регионов», — пояснила парламентарий.

Сенатор отметила, что по запросу Комитета в декабре 2019 года Министерством просвещения РФ был проведен сбор мнений и предложений от органов исполнительной власти регионов по предмету законопроекта. «Из 85 регионов законопроект согласовали 77, согласовали с учетом предложений и рекомендаций восемь. Таким образом, законопроект получил однозначную поддержку в субъектах Федерации».

Речь идет не только о строительстве новых школ, но и об эффективном использовании возможностей вузов для обеспечения качественного и доступного обучения детей

Лилия Гумерова подчеркнула, что документ отвечает задачам, поставленным Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию и на совместном заседании Президиума Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию. «Речь идет не только о строительстве новых школ, но и об эффективном использовании возможностей вузов для обеспечения качественного и доступного обучения детей, численность которых к 2025 году серьезно возрастет. По данным Росстата, пик численности контингента школьников ожидается в 2025 году и составит 19,1 миллиона детей, рост численности обучающихся составит 2,4 миллиона», — пояснила законодатель.

«Предоставляемое законопроектом право регионам при наличии ресурсов финансировать организацию основного общего и среднего общего образования на базе вузов поможет решению задачи по качественному и доступному обучению детей», — заключила Лилия Гумерова.

Члены Комитета приняли решение внести 11 февраля указанный законопроект в Государственную Думу.

В ходе заседания первый заместитель председателя Комитета СФ Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области представил Федеральный закон «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском языке».

Сенатор указал на важное политическое значение закона, закрепляющего российские стандарты образования на постсоветском пространстве. По итогам обсуждения члены Комитета СФ предложили Совету Федерации одобрить этот документ.

MIL OSI