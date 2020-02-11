Министр спорта Олег Матыцин и губернатор Красноярского края Александр Усс торжественно открыли Спартакиаду учащихся

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 февраля, в Красноярске состоялось торжественное открытие X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года. В церемонии приняли участие Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, губернатор Красноярского края Александр Усс, а также двукратные олимпийские чемпионы по биатлону Ольга Медведцева и Евгений Устюгов и серебряный призёр Олимпийских игр по сноуборду Николай Олюнин.

«Для меня великая честь сегодня быть вместе с вами в прекрасном, гостеприимном городе Красноярске – центре енисейской Сибири, – отметил глава Минспорта России. – В прошлом году Красноярск стал столицей Всемирной зимней универсиады. От имени Международной федерации студенческого спорта и моих коллег в спортивных федерациях хочу выразить вам, красноярцы, признательность за тепло и культуру, которую вы подарили тысячам и тысячам гостей».

Обращаясь к участникам соревнований, Олег Матыцин сказал: «Спартакиада – это большой спортивный праздник. Уверен, она подарит вам возможность стать ещё сильнее и добрее. И добиться того успеха, о котором вы мечтаете не только на спортивных аренах. Самое главное – быть достойными гражданами нашей великой Родины. Потому что в ваших руках – наше будущее».

Глава Минспорта России пожелал спортсменам гордиться регионами, которые они представляют, и добиться больших побед.

Александр Усс в свою очередь добавил: «Желаю всем участникам хороших спортивных результатов, ярких выступлений и красивых эмоций познания Сибири, открытия её, а самое главное – больше настоящих надёжных друзей. Удачных вам стартов и в добрый путь!».

Финальный этап X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года проходит с 9 февраля по 3 апреля в четырёх субъектах Российской Федерации. В соревнованиях принимают участие около 3200 спортсменов, они разыгрывают 214 комплектов медалей и дипломов, 71 памятный приз и 19 комплектов кубков.

В программу Спартакиады вошли 15 видов спорта.

В Красноярске проходят соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, шорт-треку, лыжным гонкам, сноуборду, спортивному ориентированию, фигурному катанию на коньках, фристайлу, хоккею с шайбой и хоккею с мячом.

Сочи (Краснодарский край) принимает состязания по бобслею (монобоб, скелетон), кёрлингу и санному спорту.

Челябинску доверены соревнования по конькобежному спорту, а Чайковскому (Пермский край) – состязания по лыжному двоеборью.

Фото: пресс-служба Правительства Красноярского края

Пресс-служба Минспорта России

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