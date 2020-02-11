Минспорт России завершает приём заявок для участия в конкурсе на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва

Source: Russia Ministry of Sport

В пятницу, 14 февраля, завершается приём заявок для участия в конкурсе на предоставление грантов некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры и спорта.

Конкурс проводится в целях поддержки негосударственных организаций в сфере физической культуры и спорта, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги населению.

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих организаций, способствующие реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №302, и направленные на достижение показателя 55% систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Проекты, направленные на оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению и увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, реализуемые не менее чем в 43 субъектах Российской Федерации некоммерческими организациями, являющимися общественными организациями, уставная деятельность которых направлена развитие физической культуры и спорта.

Проекты, направленные на оказание физкультурно-оздоровительных услуг населению и увеличение числа лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом в возрасте старше 20 лет, реализуемые некоммерческими организациями, которые объединяют субъекты предпринимательской деятельности, оказывающие физкультурно-оздоровительные услуги населению, и осуществляют свою деятельность во всех федеральных округах и в не менее чем 43 субъектах Российской Федерации.

Проекты, реализуемые некоммерческими организациями, являющимися федеральными экспериментальными (инновационными) площадками

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 февраля 2020 г. по адресу: 105064, Москва, ул. Казакова, д. 18 (каб. 1-16). Контактный тел.: +7 495 925 35 89.

Подробные условия участия в конкурсе размещены на официальном сайте Минспорта России в разделе «Конкурсы», подразделе «Всероссийские конкурсы».

Пресс-служба Минспорта России

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