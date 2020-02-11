Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Союз МС-16#Пилотируемая космонавтика11.02.2020 17:00

Николай Тихонов и Андрей Бабкин осваивают печать живых тканей

У российских членов основного экипажа МКС-63 идёт активная предполётная подготовка по всем направлениям. Помимо тренировок на тренажёрах пилотируемого корабля «Союз МС» и российского сегмента Международной космической станции, Николай Тихонов и Андрей Бабкин участвуют в практических занятиях, проводимых сотрудниками научного управления Центра подготовки космонавтов.

Сегодня, 11 февраля 2020 года, космонавты Роскосмоса познакомились с 3D-биопринтером. С таким же оборудованием им предстоит работать и на борту МКС. 3D-биопринтер был доставлен на станцию экипажем корабля «Союз МС-11» 3 декабря 2018 года. Первым его испытал космонавт Роскосмоса Олег Кононенко. Выполненная им печать на биопринтере «Орган.Авт» хрящевой ткани человека, а также ткани щитовидной железы мышей признана успешной. И сейчас эксперимент продолжается.

Его основная цель — испытание нового способа биофабрикации (искусственного производства живых органов) трёхмерных тканевых конструкций в условиях невесомости. Все существующие на сегодняшний день биопринтеры работают по принципу аддитивного, то есть послойного производства. В космосе, в условиях микрогравитации, возможно применение принципиально нового подхода — формативного производства тканевых конструктов и органоидов.

«Оборудование, с которым нас сегодня познакомили, позволяет работать с любым биологическим материалом. Главное, чтобы эти наполнители были магнитозависимые, и фокус магнитной ловушки заставлял их собираться вместе, создавать какие-то клеточные ассоциации. Пока имеется ограниченный объём возможности структурирования. На МКС микрогравитация создаёт большую свободу, клетки не придавлены гравитацией, поэтому добавляется ещё одно дополнительное измерение, с помощью чего так называемые биочернила будут собираться в пространственные структуры», — рассказал Андрей Бабкин.

В ходе опыта на магнитном биопринтере «Орган.Авт» были произведены образцы мяса из клеток коровы, кролика и рыбы. Уникальность эксперимента заключается как в особых условиях проведения — микрогравитации, так и в специфике самой технологии, которая не предусматривает использование природных ресурсов. В перспективе данное оборудование может найти практическое применение и в медицине, например, для биопротезирования, печати сосудов, восстановления элементов органов.

По данным Роскосмоса, магнитный биопринтер позволит создавать в условиях невесомости органоиды, чувствительные к радиации. Результаты данного эксперимента будут использоваться для продолжения изучения возможностей создания более сложных анатомических структур и разработки систем защиты человека от космической радиации во время длительных пилотируемых полётов.

Проект реализован при участии Госкорпорации «Роскосмос», лаборатории 3D Bioprinting Solutions и компании «Инвитро».

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