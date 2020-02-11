Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на совещании, посвященном вопросам подготовки к весенним полевым работам в субъектах РФ, в Минсельхозе России.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия выступил на совещании, посвященном вопросам подготовки к весенним полевым работам в субъектах Российской Федерации, в Министерстве сельского хозяйства России.

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Сенатор напомнил, что 21 января 2020 г. Указом Президента РФ была утверждена новая редакция Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации. «Благодаря успехам агропромышленного комплекса в последние годы большинство пороговых значений Доктрины были достигнуты, однако новое время, новая реальность диктовали необходимость актуализации документа с учетом текущей социально-экономической ситуации, а также новых рисков и угроз продовольственной безопасности с учетом экономических санкций, введенных в отношении России», — сказал он.

Таким образом, указал Алексей Майоров, устанавливаемые Доктриной приоритеты в определенной степени смещаются от чистого импортозамещения в экспортоориентированное направление. При этом не надо забывать о пищевом и перерабатывающем секторах отечественного АПК, чтобы с учетом растущего экспорта им было достаточно сырья для стабильной работы и развития, считает он.

Законодатель особо остановился на проблеме обеспечения сельхозтовапроизводителей при проведении сезонных полевых работ отечественными семенами, прежде всего, по сахарной свекле, подсолнечнику, картофелю, овощам. «В Совете Федерации этот вопрос находится на контроле у руководства и в прошлом году мы неоднократно обсуждали его на парламентских мероприятиях и направляли соответствующие рекомендации по их итогам. Считаем значительным достижением включение в новую Доктрину продовольственной безопасности РФ показателя самообеспеченности по семенам основных сельскохозяйственных культур отечественной селекции (не менее 75 процентов)».

По словам Алексея Майорова, это только первый шаг, так как Доктрина определяет количественные показатели, и теперь, в рамках плана мероприятий по реализации ее положений, который в соответствии с Указом Президента должен быть разработан Правительством РФ в трех месячный срок.

Актуальным вопросом, подчеркнул парламентарий, остается совершенствование законодательства в сфере семеноводства. «Необходимо предусмотреть меры, обеспечивающие инвестиционную привлекательность деятельности в сфере отечественной селекции и семеноводства, разработать механизмы контроля производства и оборота семян, защиты прав инвесторов, вкладывающих средства в российскую селекцию и семеноводство».

Необходимо предусмотреть меры, обеспечивающие инвестиционную привлекательность деятельности в сфере отечественной селекции и семеноводства

Глава Комитета СФ уверен, что это должно найти отражение в проекте федерального закона «О семеноводстве», разрабатываемом Минсельхозом России. «Мы понимаем, что нормы законопроекта должны быть синхронизированы с разрабатываемым проектом федерального закона о контрольно-надзорной деятельности, но это не должно привести к исключению важных положений о контроле производства и оборота семян», — уточнил он.

Алексей Майоров высказал мнение, что Правительству РФ необходимо ускорить внесение данного законопроекта в Федеральное Собрание, определив срок внесения – 2020 г., и сделав соответствующие изменения в плане законопроектной деятельности кабинета министров. Он подчеркнул, что подготовка к весенним полевым работам в субъектах Российской Федерации – это один из приоритетов в деятельности профильного Комитета СФ.

Сенатор обратил внимание на имеющиеся проблемы при проведении сезонных полевых работ. Среди них – ситуация со своевременным доведением до сельхозпроизводителей средств господдержки и льготным краткосрочным кредитованием, факторы влияющие на себестоимость сельскохозяйственной продукции, обеспеченность сельскохозяйственной техникой и ее готовность, вопросы поставок горюче-смазочных материалов и минеральных удобрений, в том числе меры по недопущению сезонного роста цен на них, положение дел с агрострахованием с господдержкой.

Алексей Майоров также отметил, что с Минсельхозом России налажена конструктивная работа по реализации рекомендаций парламентских мероприятий по сезонным полевым работам. «Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим создание комфортных условий для работы сельхозтоваропроизводителей в целях увеличения выпуска продукции АПК для решения стоящих перед нами задач», — сказал сенатор.

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