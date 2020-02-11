Олег Матыцин: «Наследие Универсиады должно служить людям. Главная задача – это здоровье, формирование максимально комфортных условий для занятий спортом»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 февраля, в Красноярске Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор Красноярского края Александр Усс провели рабочую встречу, на которой обсуждались вопросы развития физической культуры и спорта в регионе.

В частности, стороны рассмотрели передачу объектов кластеров «Сопка» и «Радуга» в федеральную собственность и создание гостиничной инфраструктуры в районе «Радуги». Кроме этого, они обсудили проведение в Красноярском крае международных мероприятий.

«В прошлом году в Красноярске успешно прошла Всемирная зимняя универсиада. Это действительно запоминающееся событие и, наверное, сегодня оно является символом России как спортивной державы, – отметил Олег Матыцин в ходе общения с представителями СМИ. – Вся мировая спортивная общественность высоко оценила стандарты сооружений, которые были подготовлены, инфраструктуру Красноярска, которая сегодня является одним из примеров для всех международных спортивных федераций».

«Сегодня мы открываем Спартакиаду школьников. Это важное событие и со спортивной точки зрения, и с точки зрения воспитания и образования наши детей, – продолжил Министр. – Потому что спорт всегда будет являться важным элементом формирования успешного будущего. Дети, которые прошли школу спорта, будут помнить эти уроки, когда станут спортсменами либо будут заниматься другими профессиями. Уважение к тренеру, уважение к сопернику, умение проигрывать – это те основы и принципы успешности, которые закладываются в юном возрасте. И конечно, для них очень важно и почётно, что соревнования проходят в Красноярске на самых современных спортивных объектах. Уверен, эти уроки помогут им гордиться Родиной, своими регионами и городами, гордиться, что они – дети великой страны России».

«Наследие Универсиады, прежде всего, объекты должны служить людям Красноярского края. Потому что главная задача – это здоровье, формирование максимально комфортных условий для занятий спортом», – акцентировал Олег Матыцин.

«Я хотел бы поблагодарить Олега Васильевича за то, что он в качестве первого региона для своего визита в качестве Министра спорта Российской Федерации избрал Красноярский край. Это говорит о многом, – сказал Александр Усс. – Олег Васильевич сыграл очень важную роль в том, чтобы Универсиада в Красноярске состоялась. И состоялась именно так – стала одним из самых успешных спортивных событий университетского плана за всю историю их проведения».

«Сегодня мы обсудили тему, касающуюся использования объектов Универсиады в качестве наследия, – сообщил губернатор. – Олег Васильевич лично убедился в том, что объекты работают, причём на полную мощность. Не только для спорта в узком смысле слова, но и используются как рекреационная зона для массового катания и занятий физической культурой, в чём собственно и состояла главная цель. Эти объекты построены на народные деньги и должны служить людям, красноярцам. У нас есть отдельный вопрос – это передача двух из этих объектов («Сопка» и «Радуга») в федеральную собственность. Но это вовсе не ограничит возможность их использования, в том числе, красноярцами. В ближайшее время мы должны предложить некую дорожную карту, поскольку речь идёт о совместной деятельности со стороны Минспорта России, Минобрнауки и Красноярского края. Я надеюсь, что это будет завершено в течение этого календарного года».

Олег Матыцин находится в Красноярске с однодневным рабочим визитом. Министр уже посетил спортивный комплекс «Академия биатлона», многофункциональный спортивный комплекс «Сопка» и ледовый дворец «Кристалл арена». Он обсудил с представителями спортивной общественности Красноярского края вопросы развития отрасли физической культуры и спорта. Также глава Минспорта России провёл совещание по подготовке к международным спортивным мероприятиям на 2020-2025 годы, которые примет Красноярск.

Пресс-служба Минспорта России

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