Олег Матыцин на встрече со спортивной общественностью Красноярска: «Политика Минспорта России будет направлена на развитие массового спорта»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 февраля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин находится с рабочим визитом в Красноярске.

Глава Минспорта России посетил спортивный комплекс «Академия биатлона», где пообщался с юными спортсменами и их тренерами. Затем Олег Матыцин ознакомился с работой многофункционального спортивного комплекса «Сопка». Здесь он обсудил с представителями спортивной общественности Красноярского края вопросы развития отрасли физической культуры и спорта.

«Для меня эта встреча также важна, как и для вас. Мне необходимо знать, что происходит «на земле», что вас волнует, беспокоит, – сказал Министр, обращаясь к спортивной общественности региона. – Нам вместе по поручению Президента России предстоит работать над Стратегией развития физической культуры и спорта до 2030 года. Она будет понятной и открытой, будет сформулирована на глобальных целях, но подготовлена она должна быть «на земле».

«У нас сейчас большой крен сделан в сторону спорта высших достижений, – заметил глава Минспорта России. – Конечно, мы ориентируемся на наших чемпионов, наших участников Олимпиад и чемпионатов мира. Они – пример для подрастающего поколения, но наша политика будет направлена на развитие физической культуры и массового спорта».

«Фундамент нашей спортивной системы – это регионы, работа спортивных школ, вузов, тренеров», – акцентировал Олег Матыцин.

Глава Минспорта России находится в Красноярске с однодневным рабочим визитом. Программой его поездки также запланированы рабочая встреча с губернатором Красноярского края Александром Уссом и участие в торжественной церемонии открытия X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года.

Фото: пресс-служба Правительства Красноярского края

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI