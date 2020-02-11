О продажах иностранной валюты в рамках бюджетного правила в связи с планируемой покупкой за счет средств ФНБ пакета акций ПАО «Сбербанк» (11.02.2020)

Source: Central Bank of the Russian Federation

О продажах иностранной валюты в рамках бюджетного правила в связи с планируемой покупкой за счет средств ФНБ пакета акций ПАО «Сбербанк»

Банк России принял решение, что продажа на внутреннем рынке иностранной валюты, которую Банк России приобретет у Фонда национального благосостояния (далее — ФНБ) в рамках реализации механизма бюджетного правила в связи с покупкой за счет средств ФНБ пакета акций ПАО «Сбербанк», будет осуществлена равномерно в течение от трех до семи лет после заключения указанной сделки. Банк России объявит ежедневный объем продажи иностранной валюты на внутреннем рынке, связанный с данной операцией, и дату начала этих продаж после определения стоимости и даты заключения сделки по покупке за счет средств ФНБ пакета акций ПАО “Сбербанк”.

Банк России оставляет за собой право приостанавливать покупки (продажи) иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила в случае возникновения угроз для финансовой стабильности.

11 февраля 2020 года

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