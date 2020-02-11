Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орленок11.02.2020 15:00

«Профильные техноотряды: промышленная элита 2035»

Госкорпорация «Роскосмос» объявляет конкурсный отбор в рамках 6-й смены, которая пройдет во Всероссийском детском центре «Орленок» с 30/31 мая по 19/20 июня 2020 года. На его базе будет реализована программа «Профильные техноотряды: промышленная элита 2035».

«Профильные техноотряды: промышленная элита 2035» — это дополнительная общеразвивающая программа, направленная на развитие научно-технического творчества детей и популяризацию рабочих профессий, реализуемая центром «Орлёнок», Союзом «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), Московским государственным образовательным комплексом при поддержке индустриальных партнёров (Госкорпорация «Роскосмос», Объединенная авиастроительная корпорация, Вертолеты России, Группа компаний «Р-Фарм» и Группа компаний «IEK Group»).

Программа обучения рассчитана на общенаучную подготовку школьников, развитие их мышления, логики, математических и естественно-научных способностей, конструкторских, проектных и исследовательских навыков, а также получение компетенций по стандартам WorldSkills Russia. По итогам смены ребята смогут сдать демонстрационные экзамены и получить дипломы, сертификаты и Skills Passport.

Участников смены ждут тренинги по самопрезентации, публичные выступления, живой диалог с ведущими специалистами предприятий ракетно-космической, авиационной, вертолетостроительной, фармакологической, телекоммуникационной и электромонтажной отраслей России.

Всего в программе «Профильные техноотряды» примут участие 300 детей и подростков в возрасте от 12 до 16 лет, которые пройдут всероссийский конкурсный отбор. Отбор включает в себя 2 части: портфолио (40 баллов) и конкурсное задание (60 баллов). Победителям конкурса путевка в ВДЦ «Орленок» предоставляется бесплатно.

Приглашаем всех попробовать свои силы — пройти конкурсный отбор, победить и получить возможность приобретения новых знаний!

MIL OSI