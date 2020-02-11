Разработан законопроект о выходе Банка России из капитала ПАО «Сбербанк» (11.02.2020)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Минфин России и Банк России разработали законопроект, который предусматривает выход Банка России из капитала ПАО «Сбербанк». Документ, определяющий порядок и условия продажи акций, направлен в Правительство РФ.

Предполагается, что пакет Банка России будет приобретен за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости. Инвестиции ФНБ в акции ПАО «Сбербанк» соответствуют целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения. Ожидаемая дивидендная доходность акций ПАО «Сбербанк» по итогам 2019 года значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа.

При совмещении роли акционера, регулятора и надзорного органа существует определенный конфликт интересов, которым тем сложнее управлять, чем более комплексным и обширным становится регулирование и экономические отношения в финансовой среде. Продажа Банком России акций ПАО «Сбербанк» позволит снять вопросы в отношении такого конфликта интересов и равноудаленности регулятора от участников финансового рынка.

ПАО «Сбербанк» — крупнейший финансовый институт в России, в том числе по оказанию финансовых услуг гражданам, поэтому целесообразно сохранить значимое участие государства в его капитале. Одновременно ПАО «Сбербанк» является одним из крупнейших публичных обществ, поэтому важно сохранить и развивать зрелую систему корпоративного управления, представляющую самостоятельную ценность для ПАО «Сбербанк», его акционеров, клиентов и государства в целом.

Банк России и Минфин России поддерживают приоритеты развития ПАО «Сбербанк» как высокотехнологичного и клиентоориентированного финансового института, нацеленного на постоянное повышение эффективности и приверженного высочайшим стандартам корпоративного управления.

В связи с уникальными условиями предстоящей сделки в законопроекте предусмотрены особенности применения федерального закона «Об акционерных обществах», касающиеся направления обязательного предложения миноритарным акционерам о выкупе акций. Законопроектом предполагается, что такое предложение будет сделано Банком России миноритарным акционерам ПАО «Сбербанк» единовременно при продаже первой части пакета акций по цене аналогичной цене продажи.

11 февраля 2020 года

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