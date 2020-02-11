Сегодня в «Эфире» о мерах поддержки для семей с особенными детьми, обращениях граждан в прокуратуру Москвы, электронном документообороте в органах прокуратуры

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
Какие меры поддержки должны получать московские семьи с особенными детьми и на каких условиях они могут поступить в образовательные организации столицы, расскажем в рубрике «Вы в эфире».
В рубрике «Криминальный тренд» сообщим сколько обращений граждан поступает в прокуратуру Москвы, на что жалуются жители столицы и какие новые технологии внедряет московская прокуратура в процесс приема жалоб.
Как влияют цифровые опции на эффективность надзора и защиту прав граждан? Как скоро на электронный документооборот и другие интерактивные форматы перейдут все органы прокуратуры? Об этом и не только пойдет речь в рубрике «Особые полномочия».
Программа «Эфир» на вторник 11 февраля 2020 года:
· Криминальный тренд. Я к вам пишу…Организация работы по рассмотрению обращений граждан в органах прокуратуры.
· В процессе. Суд поставил точку в деле «бриллиантового» губернатора. Приговор вступил в законную силу.
· Субъект права. Западно-Сибирская транспортная: не числом, а умением. Как транспортные прокуроры осуществляют надзор в Западной Сибири. Фильм 1.
· Вы в эфире. Москва – мир для разных детей.
· Логика закона. Закон в силе. Октябрь.
· Субъект права. Западно-Сибирская транспортная: не числом, а умением. Как транспортные прокуроры осуществляют надзор в Западной Сибири. Фильм 2.
· Особые полномочия. Цифровой пилот. Приволжская транспортная прокуратура.
· В процессе. Нюрнберг. Банальность зла.
· Открытый форум. V Восточный экономический форум. Актуальные вопросы привлечения организаций и их должностных лиц к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru