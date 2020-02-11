Участниками «Лыжни России – 2020» стали более 800 тысяч человек в 42 регионах страны

Source: Russia Ministry of Sport

Подведены предварительные итоги XXXVIII открытой Всероссийской массовая лыжной гонки «Лыжня России», которая состоялась 8 февраля. Заявки на участие в соревнованиях подали 73 субъекта Российской Федерации. Однако в связи с погодными условиями в ряде регионов страны состязания перенесены на более поздние даты.

К настоящему времени «Лыжня России – 2020» прошла в 42 регионах страны. По предварительным данным, в соревнованиях приняли участие свыше 800 тысяч человек. Победителям и призёрам вручены медали, дипломы и кубки Минспорта России. Кроме того, региональные организаторы соревнований предусмотрели специальные призы для поклонников лыжного спорта.

Организаторами «Лыжни России» традиционно выступают Министерство спорта Российской Федерации и Федерация лыжных гонок России при поддержке органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года, и является большим зимним спортивным праздником. Количество участников этого всенародного спортивного мероприятия неуклонно увеличивается из года в год. Для каждой возрастной категории подбираются соответствующие дистанции.

Наряду с любителями лыжного спорта, на старт «Лыжни России» традиционно выходят спортсмены-профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спорта. Участие в забеге государственных деятелей, руководителей субъектов Российской Федерации и муниципальных образований демонстрирует внимание к массовому спорту представителей власти всех уровней.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» продолжает являться самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Традиционно наиболее массово эти соревнования проводятся в Республиках Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Красноярском крае, Новосибирской, Тверской, Саратовской, Свердловской, Челябинской и Московской областях, Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: Министерство спорта Республики Карелия

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI