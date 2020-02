Valsts prezidents: neviens nedrīkst no ierēdņa pieprasīt prettiesisku vai valsts interesēm neatbilstošu rīcību

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits izsaka stingru pārliecību, ka neviens nedrīkst pieprasīt no ierēdņa prettiesisku vai valsts interesēm neatbilstošu rīcību.

Šādu viedokli Valsts prezidents pauž, reaģējot uz vēstuli, ko ir saņēmis no valsts augstākās ierēdniecības, – to ir parakstījis Valsts kancelejas direktors un visu ministriju valsts sekretāri. Vēstulē izskan bažas par politisku izrēķināšanos, nepildot, iespējams, prettiesiskus ministra uzdevumus.

“Šāda, visu augstāko valsts civildienesta ierēdņu parakstīta, vēstule ir nopietns signāls. Acīmredzot notiekošie procesi nav pietiekami caurspīdīgi un argumentēti.

Ministru prezidentam ir iespējami ātri jānoskaidro radušos situāciju, par ko tiek izteiktas bažas.

Uzskatu, ka augstāko valsts civildienesta ierēdņu ierosinājumam izveidot vienotu un efektīvu mehānismu, kā ietvaros var konstatēt, vai valsts sekretāra vai citu augstāko ierēdņu rīcība ir atbilstoša valsts civildienesta būtībai, ir pamats.

Nav pieņemama civildienesta ierēdņu neleģitīma ietekmēšana partijisku vai citādu politisku vai ekonomisku interešu dēļ. Savukārt ministram ir jānodrošina tiesības un iespēja ar ministrijas palīdzību īstenot savu (Ministru kabineta) politiku. Tādēļ atbalstu arī vēstulē izteikto aicinājumu, ņemot vērā līdzšinējo valsts civildienesta darbības pieredzi Latvijā, kā arī citās Eiropas Savienības valstīs, izvērtēt un konceptuāli izšķirties par optimālu modeli, kas regulētu ministra un augstākās ierēdniecības attiecības, un pēc tam konsekventi pieturēties pie izvēlētā modeļa.

Uzskatu, ka spēcīgs valsts civildienests ar augstiem kvalitātes un tiesiskuma ievērošanas standartiem ir viens no modernas un ilgtspējīgas valsts balstiem.

Pie visas valsts civildienesta sistēmas uzlabošanas valdībai tuvākajā laikā būtu jāsāk nopietni strādāt,” uzsver E. Levits.

MIL OSI