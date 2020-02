Valsts prezidents par likumu “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”: Nedrīkst pieļaut likuma un MK noteikumu formālu piemērošanu, to apiešanu un negodprātīgu piešķirto tiesību izmantošanu

Valsts prezidents Egils Levits ir izsludinājis Saeimas 2020. gada 30. janvārī pieņemto likumu “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā”, tajā pašā laikā stingri izsakoties par nepieciešamajiem normatīvo aktu papildinājumiem šajā jomā. Pēc Valsts prezidenta domām, ilgstoši pieļautā valsts atbalsta apšaubāma apgūšana un sabiedrības kopējā labuma negodprātīga izmantošana privātās interesēs, ko atvieglojis arī jomas regulējuma un uzraudzības mehānismu vājums, ir būtiski mazinājusi sabiedrības uzticību un visas nozares prestižu, kā arī ietekmējusi Latvijas ekonomisko konkurētspēju. “Lai atgūtu sabiedrības uzticēšanos, attiecīgajā jomā ir nepieciešama likumdevēja, tiesību piemērotāju un pašas nozares iesaistīšanās,” uzsver E. Levits. Tāpat Valsts prezidents uzskata, ka likuma normu efektīvai ieviešanai un detalizācijai ir nepieciešami atsevišķi Ministru kabineta noteikumi. Lai gan to izstrādei Saeima piešķīrusi Ministru kabinetam papildu laiku, Valsts prezidents aicina Ministru kabinetu lieki nevilcināties ar noteikumu izstrādi un tos izdot pēc iespējas ātrāk, jo Ministru kabinetam attiecīgās problēmas ir labi zināmas. “Uzskatu, ka Ministru kabinetam ir visas iespējas izstrādāt efektīvu un iedarbīgu normatīvo regulējumu, lai sekmētu likuma mērķu sasniegšanu un tā piemērošanu visas sabiedrības kopējās interesēs. Nedrīkst pieļaut likuma un Ministru kabineta noteikumu formālu piemērošanu, to apiešanu un negodprātīgu piešķirto tiesību izmantošanu,” pauž E. Levits. Atbilstoši Saeimas lemtajam likums “Grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā” stāsies spēkā 2020. gada 15. februārī. Detalizētāk ar Valsts prezidenta Egila Levita viedokli var iepazīties Valsts prezidenta kancelejas tīmekļvietnes sadaļā “Darbība likumdošanas jomā”.

Source: President of Latvia in Latvian