Source: Russia – Council of the Federation

Проект закона уже находится на рассмотрении Государственной Думы, отметил заместитель Председателя СФ.

«Благодаря совместным усилиям Банка России, правоохранительных органов, бдительных граждан удается пресекать деятельность организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид». В 2019 году их выявлено 237, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году», — об этом рассказал заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

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Вместе с тем, отметил сенатор, мошенники эволюционируют, они стали действовать изобретательнее, профессионально используя интернет–ресурсы, завлекая граждан якобы высокими доходами. «К сожалению, развитие технологий, увеличение количества потребителей интернета приносят не только положительный эффект для экономики, но и имеют обратную сторону. Сайты нелегальных финансовых организаций привлекают большое количество граждан. Владельцы сайтов не зарегистрированы в качестве юридических лиц, их деятельность фактически не интегрирована в правовое поле».

Благодаря совместным усилиям Банка России, правоохранительных органов, бдительных граждан удается пресекать деятельность организаций, имеющих признаки «финансовых пирамид»

По словам Николая Журавлева, основной инструмент противодействия незаконным финансовым операциям в интернете — блокировка сайтов. «Однако существующая процедура затягивается на месяцы. Ее необходимо оптимизировать, и это можно сделать за счет предоставления Банку России права при выявлении нарушителей оперативно инициировать блокировку сайтов, не дожидаясь судебных решений, что позволит пресекать действия финансовых мошенников на самых ранних стадиях, защищая средства граждан».

Сегодня уже известно о десятках интернет-ресурсов, которые используют мошеннические способы, однако законодательство не позволяет оперативно установить запрет на их деятельность в интернете, — отметил вице-спикер СФ. «Решением данного вопроса послужит изменение законодательства, соответствующие поправки уже находятся на рассмотрении в Государственной Думе».

Николай Журавлев напомнил, что проект закона о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс РФ был разработан сенаторами под руководством Председателя СФ Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга «В настоящее время документ рассмотрен в первом чтении. Мы надеемся на его скорейшее принятие».

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