Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное12.02.2020 09:00

Встреча с послом Франции

В штаб-квартире Роскосмоса 11 февраля 2020 года состоялась протокольная встреча Генерального директора Госкорпорации Дмитрия Рогозина со вновь назначенным чрезвычайным и полномочным послом Французской республики в Российской Федерации Пьером Леви. Во встрече со стороны Роскосмоса также приняли участие заместители генерального директора и руководители профильных департаментов.

В ходе беседы стороны обсудили актуальное российско-французское сотрудничество в области космической деятельности и его дальнейшие перспективы. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также поздравил г-на Пьера Леви с назначением на должность посла Франции в Российской Федерации и пожелал ему успехов на новом месте работы.

Пьер Леви со 2 августа 2016 года по 6 января 2020 года занимал должность главы дипломатической миссии Франции в Польше. До этого он был директором дирекции по делам ЕС в МИД Франции, а с 14 января 2010 года по 10 июля 2013 Пьер Леви работал послом Франции в Чехии. Леви сменил на посту посла Сильви Берманн, которая завершила свою дипломатическую миссию в России в декабре прошлого года.

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