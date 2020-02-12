В Брянской области к пожизненному лишению свободы приговорен местный житель, совершивший вооруженное нападение на сотрудников спецсвязи

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня, 12 февраля 2020 года, Брянский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц), пп. «б, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушение на уничтожение имущества путем поджога).

В суде заседании, в сентябре 2019 года злоумышленник, являясь действующим сотрудником ФГУП «Главный центр специальной связи», осуществляющего функции инкассации денежных средств банков на территории Брянской области, проник в охраняемое служебное помещение, где совершил хищение служебного оружия.

После этого мужчина расстрелял двух своих коллег и похитил находящиеся на хранении в служебном помещении денежные средства в сумме более 13 млн рублей.

Желая избежать уголовной ответственности за совершенные преступления, мужчина привел в негодность систему видеонаблюдения, а также с помощью горючей жидкости попытался поджечь служебные помещения, после чего с места преступления скрылся.

Суд приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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