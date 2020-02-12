В Сибири прокуроры защищают права участников долевого строительства жилья

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе обобщены результаты работы по защите прав и законных интересов участников долевого строительства жилья в 2019 году.

Постоянное внимание уделялось вопросам полноты и совершенствования нормативного регулирования в данной сфере. Например, Законодательным Собранием Красноярского края с учетом направленных прокуратурой края замечаний принят закон «О фонде защиты прав граждан – участников долевого строительства Красноярского края».

Заместитель Генерального прокурора России Юрий Гулягин в пяти регионах округа провел совещания о состоянии межведомственного взаимодействия, законности, результатах прокурорского надзора в сфере защиты прав участников долевого строительства. Им объявлены 18 предостережений о недопустимости нарушения закона руководителям организаций-застройщиков, а также должностным лицам органов государственной власти регионов, не обеспечившим исполнение контрольных полномочий.

В результате принятых прокурорами и органами государственной власти регионов мер в 2019 г. введены в эксплуатацию либо иным способом решены проблемы строительства 30 проблемных объектов, восстановлены права свыше 3,4 тыс. участников долевого строительства.

Работа по защите прав граждан – участников долевого строительства жилья продолжается и находится на контроле управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

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