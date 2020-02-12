Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#ИКИ РАН#НПО Лавочкина12.02.2020 10:15

Два месяца обзора неба телескопом АРТ-ХС

Орбитальная рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ» продолжает свою активную работу в окрестности либрационной точки L2 системы «Солнце — Земля». На изображении ниже показана карта обзора, составленная российским телескопом АРТ-ХС с 8 декабря 2019 года по 9 февраля 2020 года. За два месяца покрыто 26% всего неба, что составляет более 10 тысяч квадратных градусов.

Карта получена из всех зарегистрированных за это время фотонов в жестком рентгеновском диапазоне энергий 4-30 кэВ. Красными точками отмечены области полюсов обзора, где наблюдается повышенная экспозиция, и, соответственно, большее количество зарегистрированных фотонов (цветовая гамма от темно-фиолетового до желтого отражает количество фотонов в порядке возрастания).

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Космический аппарат «Спектр-РГ», разработанный в НПО Лавочкина, запущен 13 июля 2019 года с космодрома Байконур, создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской Академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия), работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения.

Основная цель миссии — построение карты всего неба в мягком (0.3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью. Ожидается, что в ходе обзора неба «Спектр-РГ» обнаружит около 3 миллионов аккрецирующих сверхмассивных черных дыр, 100 000 скоплений галактик, сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты, в том числе неизвестной природы. Эти данные исключительно важны для понимания того, как распределена материя во Вселенной, какую роль в её развитии играла темная энергия и как в ней появлялись и росли сверхмассивные чёрные дыры.

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