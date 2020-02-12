Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное12.02.2020 17:26

Космическая история для школьников из Чувашской Республики

Учащиеся школ Чувашской Республики 11 февраля 2020 года посетили с экскурсионной программой Центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, а также предприятие «Российские космические системы» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»). Программа была организована Роскосмосом в рамках реализации федеральной программы «Аэрокосмические классы».

Ее цель — сохранение технологического наследия российской ракетно-космической отрасли, развитие научно-технического творчества молодежи, оказание содействия их профессиональному самоопределению. В Москву приехали учащиеся школы № 10 им. летчика-космонавта А.Г. Николаева, кадеты Чувашского кадетского корпуса ПФО им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова из города Чебоксары, а также члены отряда юных космонавтов «Земляне» им. Н.М. Бударина и гимназия № 8 г. Шумерля.

Во время экскурсии в Центр «Космонавтика и авиация» ребята смогли изучить уникальные образцы и полноразмерные макеты космической техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий, редкие архивные документы, фотографии и видеоматериалы об истории отечественной космонавтики.

На предприятии «Российские космические системы» они посетили историко-технический музей, где смогли прикоснуться к достижениям России в освоении и исследовании космоса. Школьникам рассказали с чего начинался космос в России, поделились информацией об исторических успехах и новейших разработках космического приборостроения, его вкладе в развитие отечественной космической индустрии. Кроме того, их ждал интерактив «Применение технологий виртуальной реальности и дистанционного зондирования Земли на примере платформы Atlas VR», в рамках которого ребята смогли увидеть виртуальную копию географических объектов реального мира, воссозданных по актуальным космическим данным.

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