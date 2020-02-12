Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Союз МС-16#Пилотируемая космонавтика12.02.2020 16:32

Космонавты готовы причалить к МКС вручную

У командира пилотируемого корабля «Союз МС-16» Николая Тихонова и бортинженера корабля Андрея Бабкина 12 февраля 2020 года прошла экзаменационная тренировка на тренажёре «Дон-Союз» по ручному причаливанию и перестыковке. В каждом экзаменационном билете — по четыре режима.

Сначала экипажи выполнили единственный штатный режим ручного управления — перестыковку. В остальных случаях вводились нештатные ситуации, при которых экипаж должен перейти из автоматического режима в ручной. Так, например, во «втором задании» экзаменационного билета по причине аварии цифровой вычислительной машины производится переход на ручную ориентацию в аналоговом контуре. При этом станция переводится из орбитальной системы координат в текущее положение. Сложности добавляет то, что причаливание выполняется в тени.

Третий режим билета содержит в себе аварию сближения, при котором ручная ориентация происходит в дискретном контуре, а четвёртый — отказ бортовой вычислительной системы при повышенной скорости сближения корабля со станцией (режим на обеспечение безопасности). На этой экзаменационной тренировке командир и бортинженер работают вместе в спускаемом аппарате. Непосредственно кораблём управляет командир, а бортинженер осуществляет контроль за его действиями и работой бортовых систем.

Примечательно, что программное обеспечение специализированного тренажёра адаптируется под каждый новый корабль. Например, когда готовился к космическому полёту космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, на чью экспедицию приходилась «встреча» беспилотного корабля «Союз МС-14», специально для отработки данной операции сотрудниками 1-го и 2-го управлений ЦПК была разработана методика и затем реализована в программном обеспечении тренажёров.

Поскольку корабль «Союз» — это не грузовой корабль «Прогресс», его в телеоператорном режиме не состыкуешь со станцией. Вследствие чего было предусмотрено прерывание режима автоматического сближения, которое отрабатывалось на специализированных тренажёрах «Телеоператор» и «Дон-Союз» (космонавт находился на своём рабочем месте «на станции», изображение получал не с «грузовика», а с «беспилотника»). В результате этот навык пригодился Александру Скворцову в реальном космическом полёте.

Сегодня российские члены основного экипажа МКС-63 Николай Тихонов и Андрей Бабкин продемонстрировали экзаменационной комиссии устойчивые навыки ручного причаливания и перестыковки корабля «Союз МС», необходимые в случае отказа автоматики при выполнении причаливания к МКС, а также умение выполнять перестыковку. Космонавты справились с испытанием на «отлично». На следующей неделе им предстоит сдать ещё один экзамен на тренажёре «Дон-Союз» — по ручному сближению.

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