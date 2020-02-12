Л. Гумерова представила Отчет о работе Комитета СФ по науке, образованию и культуре за 2019 год

Source: Russia – Council of the Federation

Полный текст документа представлен на официальном сайте Совета Федерации.

На 474-м заседании Совета Федерации председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан представила Отчет о работе Комитета за 2019 г.

По словам сенатора, вопросы качества и доступности образования, строительства новых школ, создания надлежащих условий для обучения детей, поддержки учительства были и остаются в центре внимания Комитета.

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Сенатор отметила предложения Комитета по развитию образования на селе, которые были поддержаны и нашли отражение в программе «Земский учитель», стартовавшей в этом году. «Вопросы детства, воспитания, безопасности в школах в центре постоянного внимания Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей во главе с Председателем Совета Федерации», — сказала она.

Лилия Гумерова проинформировала, что только в минувшем году, согласно перечню поручений Президента по итогам заседания Совета появился Координационный центр по созданию позитивного контента, в том числе в сети «Интернет», дополнительно на эти цели выделено на 2020 и 2021 год 1,6 миллиардов рублей.

Кроме этого подготовлены рекомендации по ограничению порядка пользования мобильными телефонами в школах. Они широко поддержаны в регионах. В настоящее время ведется мониторинг их выполнения.

Глава Комитета СФ сообщила, что решая поставленную Президентом стратегическую задачу по созданию условий для научно-технологического прорыва, в рамках Совета по вопросам интеллектуальной собственности разработаны и успешно реализуются Рекомендации по развитию рынка интеллектуальной собственности в субъектах.

Лилия Гумерова назвала революционным шагом принятие закона о географических указаниях, благодаря которому субъекты получили правовой инструмент для продвижения своих товаров, пополнения бюджета, увеличения рабочих мест, развития туризма.

В центре постоянного внимания Комитета СФ национальные проекты «Наука». «Образование» и «Культура». Их реализация обсуждалась в формате «правительственных часов», открытого диалога с Министром, одиннадцати расширенных заседаниях в рамках Дней региона, мероприятиях Комитета. Сенатор также сообщила, что вчера был внесен в Государственную Думу законопроект, дающий право регионам при наличии ресурсов финансировать организацию обучения школьников на базе вузов. В высокой степени готовности находится законопроект о патентных поверенных.

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