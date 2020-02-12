Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#ВЦРД#Главное#Союз-512.02.2020 12:00

Начаты экспериментальные работы по двигателю ракеты «Союз-5»

В Воронежском центре ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») стартовали экспериментальные работы в рамках создания четырехкамерного двигателя РД-0124МС для второй ступени перспективной российской ракеты-носителя «Союз-5» разработки РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).

В рамках выполняемых опытно-конструкторских работ по данной теме на огневом стенде предприятия проведены два успешных огневых испытания первой энергетической установки с укороченным соплом. В ходе испытаний подтверждена устойчивость работы камеры сгорания при пониженном давлении. Данный режим работы предусмотрен при эксплуатации двигателя РД-0124МС в составе ракеты-носителя.

Одновременно с анализом полученных результатов на предприятии ведутся работы по подготовке к испытаниям второй энергетической установки. Начальный этап экспериментальной отработки этих установок позволит получить расчетные данные, необходимые для перехода к испытаниям двигателя в сборе и определения его характеристик в соответствии с действующим техническим заданием.

Исполнительный директор предприятия Сергей Ковалев: «Осенью прошлого года трудовые коллективы Конструкторского бюро химавтоматики и Воронежского механического завода объединились. Главные этапы отработки двигателя РД-0124МС и его подготовки к летной эксплуатации мы будем выполнять уже единым коллективом. Данный проект можно назвать знаковым еще и потому, что разработка конструкторской и технологической документации ведется в автоматизированной системе управления жизненным циклом изделий, что фактически означает для нас переход на новые принципы создания наукоемкой техники».

Главный конструктор Виктор Горохов: «В качестве прототипа для новой разработки мы взяли один из самых эффективных ракетных двигателей — РД-0124А тягой 30 тонн, эксплуатируемый в настоящее время в составе семейства ракеты „Ангара“, а также в модифицированном виде — в составе ракет „Союз-2“. Максимальное заимствование агрегатов данного двигателя позволит обеспечить отработку РД-0124МС при минимальном финансировании».

Двигатель РД-0124МС — новый российский ракетный двигатель тягой 60 тонн, работающий на компонентах топлива «нафтил — жидкий кислород». Двигатель состоит из двух блоков, расположенных на общей раме и теплозащите. В состав каждого входят две диагонально расположенные камеры сгорания. Двигатель обеспечивает качание камер в двух плоскостях, а также работу при выключении одного из блоков.

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