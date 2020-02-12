Н. Федоров провел встречу с ВРИО Главы Чувашской Республики О. Николаевым

Source: Russia – Council of the Federation

Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.

Олег Николаев и Николай Федоров

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Встреча Николая Федорова с врио Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым

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Встреча Николая Федорова с врио Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым

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Встреча Николая Федорова с врио Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым

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Состоялась встреча первого заместителя Председателя СФ, представителя от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Николая Федорова ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики с временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики Олегом Николаевым. НиколаевОлег АлексеевичВременно исполняющий обязанности Главы Чувашской Республики

Во встрече принял участие председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Собеседники подчеркнули необходимость объединения усилий всех, кто заинтересован в высокоэффективном и опережающем решении задач, поставленных в программе оздоровления социально-экономической ситуации в Республике. «Это важно в первую очередь для жителей Чувашии», — сказал Николай Федоров.

Сенатор отметил, что на днях у него уже состоялся ряд результативных рабочих встреч с куратором данной программы, Министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и его заместителем Алексеем Беспрозванных.

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