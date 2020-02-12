Олег Матыцин обсудил с Алексеем Сорокиным и Александром Алаевым подготовку к матчам Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 12 февраля, в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Олег Матыцин провёл рабочую встречу с генеральным директором российской части Оргкомитета Евро-2020 Алексеем Сорокиным и генеральным секретарём Российского футбольного союза Александром Алаевым.

Стороны обсудили ход подготовки к Чемпионату Европы по футболу UEFA 2020, ряд матчей которого пройдут в Санкт-Петербурге.

«Олег Васильевич проявил большую компетентность в понимании деталей организации крупных международных соревнований, – отметил по итогам встречи Алексей Сорокин. – Мы наметили шаги на ближайшее время в контексте подготовки к Евро-2020, потому что времени осталось мало, и мы движемся интенсивно».

Алексей Сорокин сообщил Министру, что по итогам недавнего инспекционного визита представителей УЕФА в Санкт-Петербург эксперты дали высокую оценку городу и стадиону к Евро-2020.

«Никаких проблем наши коллеги не увидели, и можно с уверенностью сказать, что проведение в Санкт-Петербурге матчей Чемпионата Европы никаких сложностей не вызовет, – добавил Алексей Сорокин. – И по продаже билетов, и по готовности объектов – стадиона и временной инфраструктуры – мы в так называемой «зелёной зоне» – то есть у Санкт-Петербурга хорошая готовность».

Чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 пройдёт с 12 июня по 12 июля. В честь 60-летнего юбилея турнира Евро-2020 примут 12 европейских городов: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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