Олег Матыцин провёл встречу с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 12 февраля, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой.

Стороны обсудили вопросы развития физической культуры и спорта в регионе, в том числе реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», который направлен на увеличение к 2024 году доли россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 55%.

«По итогам 2019 года 48,6% югорчан (760 330 человек) занимаются физической культурой на постоянной основе, – сообщила Наталья Комарова. – По сравнению с 2018 годом этот показатель увеличился на 11,8%. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями также повысился на 2,1%».

«В текущем году югорчане получат новые объекты – крытый каток в Урае, плавательный бассейн в Фёдоровском, центр единоборств и два универсальных спортивных комплекса в Ханты-Мансийске, зал единоборств в Солнечном, три площадки ГТО, а также 22 комплекса для уличной гимнастики в каждом муниципалитете округа», – подчеркнула глава ХМАО.

Наталья Комарова пригласила Олега Матыцина посетить Югру, которая в этом году примет десятки всероссийских и международных соревнований.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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