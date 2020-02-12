О результатах надзорных мероприятий органов прокуратуры по обеспечению законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В 2019 году прокурорами вскрыто свыше 319 тыс. нарушений законодательства в сфере ЖКХ. Для их устранения внесено более 104 тыс. представлений. В суд предъявлено 24 тыс. исковых заявлений на сумму свыше 677 млн рублей. По требованию прокуроров около 90 тыс. виновных лиц привлечено к административной и дисциплинарной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждена 1 тыс. уголовных дел. Более 18 тыс. лиц предостережено о недопустимости нарушений закона.

Установлено, что региональные органы власти, местного самоуправления и управляющие компании часто не исполняют обязанности в данной сфере, в том числе в области капитального ремонта многоквартирных домов (Республика Мордовия, Чувашская Республика, Вологодская, Кировская, Пензенская, Саратовская области и другие субъекты).

Например, только благодаря вмешательству прокуратуры Ленинградской области в г. Сосновый Бор заменено и отремонтировано 150 лифтов, выведенных из эксплуатации из-за неисполнения обязательств подрядной организацией. В отношении подрядчика по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

По аналогичным фактам посягательств на финансовые ресурсы, предназначенные для капитального ремонта, по инициативе прокуратуры возбуждены уголовные дела в Камчатском, Пермском краях, Оренбургской области, г. Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.

В Ростовской области по материалам прокурорских проверок возбуждено 17 уголовных дел о фальсификации подписей жителей многоквартирных домов в протоколах общих собраний.

В республиках Башкортостан, Татарстан и Владимирской области прокурорами вскрыты нарушения законодательства при установлении тарифов на производство, передачу и сбыт энергоресурсов, утверждении нормативов их потребления.

К примеру, в Республике Дагестан по инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело в связи с незаконным начислением газоснабжающей организацией более 3 млрд рублей жителям республики за поставленный природный газ по завышенным нормативам.

По представлению прокуратуры Омской области из тарифа крупнейшего регионального поставщика тепловой энергии на 2020 год исключены необоснованные расходы на сумму более 18 млн рублей.

Повсеместно прокуроры реагировали на допущенные органами власти и уполномоченными организациями нарушения прав граждан при переселении из аварийного жилья (Брянская, Новосибирская, Ростовская области и иные субъекты).

Так, в Астраханской области после вмешательства прокуратуры более 100 многоквартирных домов включены в региональную программу переселения на 2019-2025 годы.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI