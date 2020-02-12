Первые награды российских борцов греко-римского стиля на Чемпионате Европы по спортивной борьбе – 2020 в Риме

Source: Russia Ministry of Sport

11 февраля в Риме (Италия) были разыграны первые награды Чемпионата Европы по спортивной борьбе.

Борцы греко-римского стиля принесли российской сборной три медали.

В весовой категории до 55 кг Виталий Кабалоев стал серебряным призёром, в финале он уступил представителю Болгарии Эдмонду Армену Назаряну со счётом 7:3. Бронзовые награды достались азербайджанцу Эльденизу Азизли и грузину Нугзари Цурцумия.

В категории до 63 кг в шаге от «золота» остановился Ибрагим Лабазанов, который в финале проиграл белорусу Максиму Неходе – 9:8. «Бронза» у венгра Эрика Торбы и украинца Ленура Темирова.

В категории до 87 кг Александр Комаров завоевал бронзовую медаль, как и спортсмен из Азербайджана Ислам Аббасов. Победил украинец Семён Новиков, «серебро» в активе грузина Левана Арабули.

Соревнования по греко-римской борьбе завершатся 12 февраля. Затем пройдут состязания по вольной борьбе среди женщин и мужчин. Чемпионат продлится до 16 февраля.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Виталия Кабалоева, Ибрагима Лабазанова и Александра Комарова, а также их тренеров с медалями Чемпионата Европы по спортивной борьбе и желает новых уверенных выступлений и побед!

Фото: Szilard Koszticsak / EPA-EFE

Пресс-служба Минспорта России

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