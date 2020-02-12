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#Центр Хруничева#Главное#Национальный космический центр#Протон-М#Ангара12.02.2020 19:00

Российский союз ветеранов и Клуб военачальников посетили Центр Хруничева

Сегодня, 12 февраля 2020 года, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») посетили представители Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» и Клуба военачальников Российской Федерации.

Визит начался с посещения музея Центра Хруничева. Делегацию познакомили с историей предприятия, его структурой, главными достижениями и основными задачами. В рамках посещения территории Центра Хруничева состоялся осмотр строительства Национального космического центра. Делегации представили проект центра с подробным планом концепции сооружения и рассказали о комплексе работ по реновации территории с учетом создания научно-производственного кластера и необходимой инфраструктуры.

В ходе визита на производственную площадку генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева Алексей Варочко показал цех окончательной сборки ракет-носителей «Протон-М» и Многофункционального лабораторного модуля, рассказал о производственных задачах работы цеха на ближайшую перспективу. Также члены делегации посетили цех сборки перспективных ракет-носителей модульного типа семейства «Ангара» и заслушали доклад о ходе работ по созданию космического ракетного комплекса. В частности, генеральный директор рассказал, как идёт подготовка второй ракеты «Ангара-А5» к отправке на космодром Плесецк и организация производства универсальных ракетных модулей на московской и омской площадках предприятия.

В заключение визита представители Российского союза ветеранов и Клуба военачальников России вручили награды ведомств работникам ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Генерал армии председатель Российского совета ветеранов Михаил Моисеев наградил памятными знаками «За укрепление содружества» ветеранов ракетно-космического завода и орденом «Доблести» генерального директора ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Михаил Алексеевич поздравил награждённых с наступающим Днём защитника Отечества и отметил символичность посещения в этот день крупнейшего ракетно-космического предприятия.

Он напомнил, что 65 лет назад, 12 февраля, был дан старт космодрому Байконур, вышло постановление о создании Научно-исследовательского испытательного полигона Министерства обороны, предназначенного для испытаний ракетной техники, а также пожелал специалистам крепкого здоровья и производственных успехов. Президент Клуба военачальников генерал армии Анатолий Куликов вручил ГКНПЦ им. М.В. Хруничева памятный знак «Маршальская звезда».

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