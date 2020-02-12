Сегодня в «Эфире» о социальной защите инвалидов Московской области, ответственности лжеэкстрасенсов, результатах психологических исследований участников уголовного процесса

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
В полдень в прямом эфире обсудим тему социальной защиты и обслуживания инвалидов в Московской области. Будут затронуты вопросы их санаторно-курортного лечения, мер социальной поддержки и выплат, соблюдения жилищных прав, а также другие объекты постоянного внимания органов прокуратуры.
Что делать людям, пострадавшим от лжеэкстрасенсов, а также о тюремных буднях бывших ясновидящих сообщим в рубрике «Особые полномочия».
О результатах психологических исследований и психологических особенностях судей, прокуроров, присяжных, потерпевших, подсудимых и других участников уголовного процесса расскажем в рубрике «Логика закона».
Программа «Эфир» на среду 12 февраля 2020 года:
· Особые полномочия. Магия закона.
· Субъект права. Субъект права. Как прокуроры надзор в Белгородчине осуществляют.
· Вы в эфире. Равные возможности при разных условиях в Московской области.
· Логика закона. Психология участников уголовного процесса.
· В процессе. Суд поставил точку в деле «бриллиантового» губернатора. Приговор вступил в законную силу.
· В процессе. Нюрнберг. Процесс которого могло не быть.
· «0+». Интервью с ректором Университета прокуратуры Российской Федерации Оксаной Капинус.
· Дело жизни. Повышение квалификации и профессиональная переквалификация прокурорских работников.
· Субъект права. Азбука ЖКХ.
С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru