Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации дан старт Всероссийскому конкурсу лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология».

В Совете Федерации прошел брифинг, посвященный Всероссийскому конкурсу лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология».

Дали старт началу конкурса председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Антон Кульбачевский, руководитель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов.

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Алексей Майоров проинформировал, что конкурс направлен на отбор лучших региональных проектов, призван содействовать реализации Национального проекта «Экология» в части выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных региональных практик и проектов для их дальнейшего тиражирования и масштабирования по всей стране. «Для Совета Федерации очень важно, что конкурс носит региональный характер, и многие субъекты Российской Федерации будут участвовать в этом мероприятии», — подчеркнул глава профильного Комитета СФ.

Елена Зленко обратила внимание на то, что, по мнению экспертов, экологическая тема выходит у россиян на первое место. Цель конкурса – показать, что сегодня промышленность страны, бизнес, малые и средние предприятия, высшие учебные заведения, волонтерские организации готовы участвовать в экологических проектах.

В свою очередь Антон Кульбачевский отметил, что Москва уделяет большое внимание инновационным проектам в сфере экологии и уже есть наработанные интересные практики, в том числе присуждается экологическая премия. Он заявил, что москвичи готовы делиться своим опытом с другими регионами.

Брифинг, посвященный Всероссийскому конкурсу лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология»

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Елена Зленко

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Брифинг, посвященный Всероссийскому конкурсу лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология»

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Брифинг, посвященный Всероссийскому конкурсу лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология»

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Брифинг, посвященный Всероссийскому конкурсу лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология»

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Алексей Майоров

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Рашид Исмаилов рассказал об этапах проведения конкурса. Он сообщил, что уже поступило более 100 заявок. Представлены очень интересные и качественные проекты, подчеркнул он.

Конкурс проводится при поддержке Совета Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Мэрии Москвы.

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