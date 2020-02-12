Статус ветеранов военной службы предоставлен отдельным категориям граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Внесены изменения в Федеральный закон «О ветеранах».

На заседании СФ одобрен Федеральный закон «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О ветеранах». По этому вопросу выступил член Комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Безденежных. БезденежныхСергей Вячеславовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Хабаровского края

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Документ направлен на совершенствование правовых отношений в сфере социальной защиты ветеранов военной службы. Федеральным законом расширяется круг лиц, являющихся ветеранами военной службы, посредством включения в него военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), постоянно проживавших в Автономной Республике Крым и г. Севастополе на день принятия в РФ Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя, проходивших военную службу в дислоцированных на территориях Автономной Республики Крым и г. Севастополя частях и организациях Вооруженных сил Украины, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством Украины была предусмотрена военная служба.

Согласно Федеральному закону, для приобретения статуса ветерана военной службы указанные лица должны быть награждены орденами или медалями СССР или РФ, либо награждены знаками отличия РФ, либо удостоены почетных званий СССР или РФ, либо награждены почетными грамотами Президента РФ или удостоены благодарности Президента РФ, либо награждены ведомственными знаками отличия Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба, при условии общей продолжительности военной службы 20 лет и более.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

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