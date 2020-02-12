СФ ратифицировал межправительственное Соглашение с Таджикистаном о строительстве там школ с обучением на русском языке

Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил Ф. Мухаметшин.

Совет Федерации ратифицировал Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений в городах Душанбе, Куляб, Худжанд, Бохтар и Турсунзаде, осуществляющих обучение на русском языке.

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Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин, МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области Соглашение регулирует вопросы обеспечения строительства и ввода в эксплуатацию пяти общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке на выделенных Таджикистанской Стороной под застройку земельных участках в городах Душанбе, Куляб, Бохтар, Турсунзаде и Худжанд.

В соответствии с Соглашением Российская Сторона с привлечением Евразийского фонда стабилизации и развития осуществляет на безвозмездной основе за счет средств федерального бюджета финансирование проведения подготовительных и монтажно-строительных работ и оснащения школ, средствами обучения и воспитания, медицинскими изделиями, иным оборудованием. Таджикистанская Сторона осуществляет надлежащее финансирование за счет средств государственного бюджета Республики Таджикистан проектирования, создания и строительства объектов наружных коммуникаций и подключения школ к наружным коммуникациям в указанных населенных пунктах.

Ввоз и вывоз материалов, оборудования, автотранспорта и механизмов — в рамках реализации Соглашения осуществляются в первоочередном порядке без применения в отношении указанных товаров таможенных сборов за совершение таможенных операций, таможенных пошлин и налогов. Здания, строения и сооружения, построенные на земельных участках, выделенных под застройку на основании Соглашения, после подписания акта государственной приемочной комиссии и акта приема-передачи становятся собственностью Республики Таджикистан, используемой для размещения и обеспечения деятельности школ.

Соглашение заключается сроком на 5 лет, вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Соглашение временно применяется по истечении 30 дней с даты подписания (с 17 мая 2019 года).

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