Egils Levits un Ralfs Eilands ar Ēnu dienas jauniešiem pārrunā mobinga problēmu skolās

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī tikās ar “Gada Eiropas cilvēku 2019”, mūziķi un sabiedrisko darbinieku Ralfu Eilandu, lai kopā ar aptuveni 50 Ēnu dienas jauniešiem pārrunātu dažādus jauniešiem aktuālus jautājumus. Atklātā sarunā jaunieši dalījās savās pārdomās par mobingu skolās, stāstot gan par savu personīgo pieredzi, gan citu jauniešu pārdzīvoto. Pēc stāstītā, jaunieši nereti saskaras ar mobingu gan no citu skolēnu puses, gan arī kādreiz no skolotāju puses. R. Eilands uzsvēra, ka jauniešiem, kuri ar šo problēmu saskaras, ir svarīgi nezaudēt savu pašapziņu un stāties pretī mobinga draudiem, arī informēt skolas vadību un vecākus par notiekošo, savukārt citiem skolēniem – nebūt vienaldzīgiem. Valsts prezidents uzsvēra, ka jaunieši nevar palikt malā, kad kādam tiek darīts pāri – ir svarīga kopīga solidaritāte, kas nepieļauj necienīgu vai pat varmācīgu rīcību pret kādu citu skolēnu. Tāpat Valsts prezidents ar R. Eilandu un jauniešiem pārrunāja Eiropas identitātes jautājumus, to, ko jaunieši saprot ar latvisko identitāti un kas veido Latvijas un Eiropas kultūrtelpu. Jaunieši izvirzīja diskusiju par kvalitatīvas latviešu valodas nepieciešamību publiskajā telpā, vēršot uzmanību, ka visām amatpersonām arī vajadzētu īpaši domāt par savas valodas kvalitāti, jo viņi rāda priekšzīmi visai sabiedrībai. Valsts prezidents arī uzsvēra latgaliešu valodas un latviešu valodas dialektu nozīmi, bagātinot mūsu valodu un tās izpausmes veidus. Valsts prezidents aicināja visus jauniešus aktīvi interesēties par Latvijas un Eiropas aktualitātēm, iesaistīties sabiedriskajā darbā, savā dzīvē veltot laiku arī sabiedrības kopējam labumam un valsts attīstībai.

Source: President of Latvia in Latvian