Встреча с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Source: President of Russia – Kremlin

В мероприятии принимают участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели.

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В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Мы с вами встречались почти месяц назад, и я знаю, что рабочая группа практически сразу же приступила к этой работе, к работе, прямо скажем, непростой.

И, понимаю так, что, начав её, вы почувствовали, насколько активно люди реагируют, да и количество [проектов] поправок, по-моему, уже поступило свыше пятисот, по-моему. Это, конечно, серьёзный вызов, и не только для рабочей группы – для нас всех, поскольку всё-таки мы вместе с вами сейчас работаем над Основным законом. Он в Конституции так и называется – Основной закон, потому что он лежит в основе всей нашей правовой системы и регулирует все основные, основополагающие принципы нашей жизни.

Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конечно, не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а, наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня. Уверен, сегодня мы будем некоторые вопросы обсуждать именно такого характера, такого порядка.

Что имею в виду? Некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить в законе, не только в Основном законе, в Конституции, – вообще ни в каком законе, потому что этого не было просто. Ну, скажем, не было такого распространения интернета и ещё много чего не было – первое. Второе – не было такого состояния, в котором сейчас находится наша страна.

Нам сложно было некоторые вещи формулировать, особенно связанные с суверенитетом страны либо с местом нашей страны в мире. Мы не могли тогда и социальные гарантии, прошу прощения за тавтологию, гарантировать, потому что экономика была в таком состоянии, что принимать можно было в парламенте какие угодно законы, но если они не были подкреплены финансами, то тогда это было более или менее бессмысленно, и больше того, даже вредно было.

Потом мы поняли, что это просто вредно, потому что закон принимается, явно не рассчитывая на то, что он будет выполняться. Потому что, принимая закон, уже знали, что нет ресурсов для его исполнения. И тогда, конечно, мы не могли, могли только в общем виде сформулировать социальные гарантии. А сейчас – нет, сейчас мы имеем такую возможность. Та же индексация пенсий, допустим, или МРОТ и так далее. Невозможно было тогда это написать в Основном законе. Сейчас экономика у нас в другом состоянии, мы можем, а если можем, значит, должны это сделать.

Понимаю, что вопросов очень много, я не буду отвлекать вас какими-то общими фразами. У нас с вами сегодня чисто рабочая встреча. Я знаю, что вы по регионам ездите много и в Москве с людьми работаете, принимаете, и с профессиональными сообществами постоянно находитесь в контакте. Поэтому у нас вторая, но тоже абсолютно рабочая встреча. Я в вашем распоряжении. Если есть какие-то проблемы, которые вы хотели бы на этой, второй, нашей встрече поднять – давайте их пообсуждаем.

Спасибо большое за внимание.

Продолжение следует.

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